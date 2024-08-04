تعرض منصة نتفليكس العالمية الفيلم الهندي Phir Aayi Hasseen Dillruba في عرضه العالمي الأول، وذلك يوم الجمعة المقبل، 9 أغسطس الجاري.

ويعد فيلم Phir Aayi Hasseen Dillruba، الجزء الثاني من فيلم Haseen Dillruba، الذي عُرض على نفس المنصة عام 2021، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الغامضة، حيث تدور أحداثه في إطار من الجريمة والدراما، حيث تختبئ (راني) من الشرطة بمدينة (أجرا)، بينما يتنكر (ريشو) تحت اسم (رافي) حيث يصارع كل منهما من أجل الهرب من شبح الماضي واستعادة حريته.

الفيلم تأليف كانيكا ديلون، وإخراج جايبراد ديساي، وبطولة كل من فيكرانت ماسي، تابسي بانو، جيمي شيرجيل، سوني كوشال، فيفيك جها، جوتام إس، و جادبالي.