جيش الاحتلال: أحبطنا الكثير من المحاولات الإيرانية لتهريب العبوات الناسفة لداخل إسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن إيران تحاول منذ سنوات تهريب عبوات ناسفة إلى داخل إسرائيل لاستخدامها في شن هجمات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك أحبطوا الكثير من المحاولات الإيرانية لتهريب العبوات الناسفة لداخل إسرائيل.

وأشار إلى أنهم مستمرون في العمل بشكل دؤوب في التصدي لما سماه الإرهاب الإيراني في كل مكان. في الوقت نفسه، زعم هاجاري أنهم يعملون على إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مدعيا أنهم ملتزمون بالعمل على إعادتهم في أسرع وقت.

وقال إنهم يعملون على عودة الأسرى الأحياء إلى عائلاتهم، وكذلك إعادة جثامين الموتى منهم لدفنهم في إسرائيل.