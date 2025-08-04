رئيس الوطنية للانتخابات: لا شكاوى مؤثرة على سير انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية الانتخابية، إنّه جرى متابعة الوضع بخصوص سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للتصويت بالداخل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى رصد بعض الأمور مثل تأخر فتح 3 لجان في محافظة الشرقية لمدة نصف ساعة، ووفاة 3 أشخاص، منهم 2 بالشرقية، والثالثة في الفيوم، بجانب حالات إصابة في أسوان والمنوفية.

وتابع: «نقدم خالص التعازي لأسر المتوفين، والهيئة أصدرت بيانا قدمت فيه التعازي لهم وتمنت السلامة للمصابين، ولم نتلقَ شكاوى تؤثر على الانتخابات».

ولفت إلى أن الهيئة لم ترصد شكاوى مثل تأثير الكثافة على تصويت بعض المواطنين، مشيرا إلى إطلاق تطبيق يظهر كثافة الحضور في اللجان.

ونوه بأنه لم ترد شكاوى إلى غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى في 8286 مقرًا انتخابيًا علي مستوي الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم استئناف التصويت في الانتخابات غدًا في كافة اللجان من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وتجرى الانتخابات على يومين، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.