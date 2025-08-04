إسرائيل تنفذ القتل الرحيم لتمساحتها الهاربة بسبب سوء معاملتها

لجأت السلطات الإسرائيلية إلى قتل الزواحف المسنة بطريقة القتل الرحيم بعد سنوات من تكرار هروبها من مزرعة مهجورة منذ فترة طويلة، ويشمل ذلك مجموعة تماسيح تم جلبها إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قبل عقود.

وأفادت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن أطباء بيطريين حكوميين أعدموا التماسيح لأنها تهدد سكان المنطقة وتعاني هي نفسها من معاملة لا إنسانية.

ولم يتضح على الفور العدد الدقيق للتماسيح التي تم قتلها قتلا رحيما أو الطريقة التي تم بها إعدامها.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة التي تدير الشئون المدنية في المناطق التابعة لهيئة الدفاع الإسرائيلية "كوجات"، إن تماسيح النيل المتواجدة المحتجزة في المزرعة في مجمع مهجور في ظروف سيئة تشكل إساءة معاملة لتلك الزواحف، إضافة إلى عدم توفر كميات كافية من الغذاء، الأمر الذي دفعها للقيام بأكل لحوم بني جلدتها".

وتم جلب التماسيح في البداية إلى بلدة بيتسائيل كمقصد سياحي، في مغامرة تجارية فشلت بسبب العنف الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفيما بعد اشتراها رجل أعمال كان يأمل ببيع جلودها.

ولكن مصيرها لم يحسم لفترة طويلة منذ أن أقرت إسرائيل عام 2012 قانوناً يصنف الزواحف كحيوانات محمية ويمنع تربيتها لبيعها كلحوم أو بضائع.