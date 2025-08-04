وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وكيل أول مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وما تمثله من واجب وطني وحق دستوري يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية، مشيراً إلى دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة البرلمانية.

وناشد سعد الدين جموع المواطنين الذي يملكون حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة التي تسهم في تقوية دعم مؤسسات الدولة التشريعية.

وأشاد بسهولة وتيسير إجراءات العملية الانتخابية من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات للخروج بالمشهد الانتخابي بالشكل اللائق.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.