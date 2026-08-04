هيئة نظافة القاهرة تزرع الأشجار لتحسين الرؤية البصرية وزيادة المسطحات الخضراء بالطرق الجديدة

تفقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، محور صلاح سالم لمتابعة أعمال زراعة الأشجار والأحواض التجميلية بطول الطريق، بداية من منطقة سور مجرى العيون وصولا إلى كورنيش النيل؛ لخلق متنفسات جديدة وزيادة المسطحات الخضراء بالمحاور والطرق الجديدة وفقا لخطة عمل الهيئة لتحسين الرؤية البصرية.

وشدد أبو بيه، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إظهار القاهرة بالمظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، للهيئة بزراعة وتجميل منطقة السيدة عائشة وسور مجرى العيون وصولا إلى مناطق كورنيش النيل والمناطق التي يتم تطويرها بالقاهرة الإسلامية والتاريخية.

وأشار إلى زراعة الأشجار والأحواض التجميلية بالمحاور الرئيسية وإظهارها بالمظهر اللائق للعاصمة، موضحا أن هذه الأعمال تأتي بالتزامن مع مشاركة الهيئة في عملية تطوير المناطق التاريخية والدينية بمنطقة السيدة عائشة والسيدة نفيسة وسور مجرى العيون.