محافظ بنى سويف يفتتح المعرض السنوي للزي المدرسي وسداد مصروفات 10 آلاف بمبادرة «حياة كريمة»

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المعرض السنوي لتوزيع الزي المدرسي على 10 آلاف من أبناء الأسر الأولى بالرعاية ، والذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني بقاعة نادي المعلمين "تحت رعاية المحافظ" بمناسبة العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، والذي يأتي ضمن الجهود المتنوعة تحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تحسين والارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين

وتفقد المحافظ جانباً من أقسام المعرض، الذي يضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وأحذية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بما يتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، حيث داعب المحافظ التلاميذ ، وشارك بعضهم في اختيار الزي الخاص بهم ، معرباً عن سعادته لوجوده بينهم ومشاركتهم في ذلك

وبدورهم استقبل التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم وجود المحافظ معهم بفرحة كبيرة ، وأبدى عدد منهم رغبته في اختيار زي معين ، وأن ذلك ما يفضله ، خاصة وأنه توجد بالمعرض تشكيلات متنوعة من الزي المدرسي والأدوات المدرسية المتنوعة ، وذلك ما طالب به المحافظ في اللقاء التحضيري مع مؤسسة نهضة بني سويف والتربية والتعليم لهذا المعرض

وأشاد محافظ بني سويف بجهود مؤسسة نهضة بني سويف في المجال الأهلي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجًا ، خاصة وأن المؤسسة تحرص على المشاركة وتبني اقامة هذا المعرض بالتعاون مع المحافظ على مدار سنوات ماضية ، ولم تدخر جهدا في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين

كما ثمن المحافظ التعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني مع أجهزة ومؤسسات الدولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة

من ناحيته أعرب وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب ، عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف لدعمه وتشجيعه لمثل تلك المبادرات التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجا من الزي المدرسي والأدوات المدرسية ، مشيرا إلى المحافظة تعد سباقة في هذا المضمار ،وذلك نتيجة وثمرة لوثيقة العمل الأهلي التي يرعاها المحافظ ، ونجحت المحافظة في اطلاقها كأول محافظة في هذا الشأن