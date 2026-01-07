-وزارة الطاقة أعلنت ارتفاع إنتاج النفط 26% والغاز الطبيعي 39% في 2025

مع تزايد الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي في تركيا، يتناقص الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة ولا سيما مع إنتاج النفط من منطقة "غابار" بولاية شرناق "جنوب شرق"، والغاز الطبيعي من البحر الأسود "شمال" ما يساهم بخفض فاتورة الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الأربعاء، ارتفع إنتاج تركيا من النفط في عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 47.9 مليون برميل، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 39% ليصل إلى 3.2 مليارات متر مكعب.

وأفاد البيان، بأن إجمالي الإنتاج المحلي من النفط عام 2025 بلغ نحو 47.9 مليون برميل، صعودا من 38 مليون برميل في 2024.

كما حقق الإنتاج اليومي من النفط الخام مستوى قياسيا سنويا في 25 أبريل 2025، حيث وصل إلى 135 ألفا و671 برميلا.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، ارتفع الإنتاج المحلي السنوي من 2.3 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 3.2 مليار متر مكعب في عام 2025، لتسجل الزيادة السنوية نسبة 39%.

ووصل الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في عموم تركيا إلى مستوى قياسي في 21 أبريل 2025 ببلوغه 10.2 ملايين متر مكعب.

ويتمتع إنتاج النفط والغاز المحلي بأهمية كبيرة في تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة، حيث يساهم نفط منطقة "غابار" وغاز البحر الأسود بشكل خاص في خفض فاتورة الطاقة التركية إلى جانب دخول اكتشافات جديدة حيز التنفيذ، وفي البيان.

بدوره، صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار في بيان صحفي، أن بلاده تستورد ثلثي احتياجاتها من الطاقة وتدفع فاتورة تتراوح ما بين 60 و70 مليار دولار سنويا.

وأوضح بيرقدار أن تركيا حققت تقدما ملحوظا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلي العام الماضي، مؤكدا أنها تيسرع هذا العام أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في البحر والبر.

وأعرب عن أمله في أن يكون 2026 عاما تحقق فيه تركيا اكتشافات أكبر في مجال الطاقة.