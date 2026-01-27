أعلن البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، تخصيص ميزانية مالية لتغطية نفقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، رغم عدم وجود موعد محدّد لها، بسبب غياب التوافق حول القوانين الانتخابية.

وأصدر البرلمان قرارًا يقضي بتخصيص مبلغ 210 ملايين دينار ليبي (حوالي 33 مليون دولار) كميزانية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتغطية نفقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن يتم الصرف وفق الترتيبات المالية المعتمدة وتحت إشراف هيئة رئاسة البرلمان، وفق شبكة العربية.

من جهتها، اعتبرت المفوضية، في بيان، أن قرار البرلمان يعد خطوة عملية تعكس التزام السلطة التشريعية بدعم المسار الديمقراطي، مؤكدةً جاهزيتها الكاملة للشروع في تنفيذ المهام الفنية واللوجستية اللازمة، بما يضمن احترام التشريعات النافذة، ويعزز ثقة الناخبين وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة.

وتم تخصيص تمويل للانتخابات على الرغم من عدم وجود اتفاق على إجرائها بسبب الخلافات الراهنة بين الأطراف السياسية حول القواعد الحاكمة للقوانين الانتخابية.

وأثار هذا الأمر جدلاً بين الليبيين، حيث اعتبر البعض أن تخصيص ميزانية خطوة إيجابية من شأنها أن تعطي دفعاً لملف الانتخابات، في حين تساءل آخرون عن جدوى رصد ميزانية للانتخابات قبل حسم الإطار القانوني وتوحيد المؤسسات، محذرّين من هدر المال العام.

ومنذ سنوات، يخيّم على الملف الانتخابي في ليبيا تعثر مستمر، بسبب الخلافات حول القواعد المنظمة للترشح والأسماء المؤهلة للمنافسة، وهي العقبات التي أدت إلى انهيار انتخابات ديسمبر 2021 وأدخلت البلاد في حالة انسداد وانقسام سياسي متواصل.