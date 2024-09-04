ماذا قال نجل السيناتور الراحل ماكين عن زيارة ترامب لمقبرة أرلينجتون؟

عندما عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حدثا انتخابيا في مقبرة أرلينجتون الوطنية الأسبوع الماضي، وصف نجل السيناتور الراحل جون ماكين الأمر بـ"انتهاك".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جيمي ماكين، أصغر أبناء الراحل ماكين، كان ينأى بالفعل عن الحزب الجمهوري – حيث غير قبل أسابيع قليلة انتماءه السياسي قبل أسابيع حيث سجل نفسه كناخب ديمقراطي.

وقال جيمي ماكين لـ"سي إن إن" إنه يخطط للتصويت للمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه "سيشارك بأي طريقة ممكنة" لمساعدتها في حملتها.

**تغيير الانتماء السياسي

واعتبرت الشبكة الأمريكية أن قرار ماكين بالتحدث في الوقت الحالي هو جزء من قراره تغيير انتمائه بعيداً عن دعم الحزب الجمهوري، مخالفاً بذلك توجهات عائلته المحافظة الشهيرة.

وبينما نأى أفراد آخرون في عائلة ماكين بأنفسهم عن ترمب، بما في ذلك شقيقته ميجان ماكين ووالدته سيندي التي أيدت الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2020، لم يتخل أحد من العائلة سابقاً باستثناء جيمي علناً عن الحزب الجمهوري.

وكان ماكين الابن، الذي التحق بسلاح مشاة البحرية في سن السابعة عشرة، ويعمل حالياً ضابط استخبارات في وحدة المشاة 158، يسعى بشكل متعمد لتجنب الدخول في المعركة السياسية.

ووصف جيمي، هجوم ترمب على والده بأنه "ليس بطل حرب"، لأنه تعرض للأسر خلال حرب فيتنام، ووصفه لماكين الأب بأنه "فاشل"، بأنه كان "مؤلماً جداً على المستوى الشخصي".

لكنه أضاف: "لم يكن ذلك محظوراً سياسياً، إذ أن جون ماكين اختار الحياة العامة، لذا فإن مهاجمته ليست خارج نطاق وظيفته حقاً".

**عدم احترام للجنود الراحلين

وخلال لقائه مع شبكة "سي إن إن"، تحدث جيمي لأول مرة عن ترمب بعد أن زار الأخير مقبرة "أرلينجتون الوطنية" الأسبوع الماضي، والتي دفن فيها أفراد من عائلة ماكين.

واندلعت مشاجرة في مقبرة أرلينجتون الوطنية، بين مسئولين اثنين من حملة ترمب، ومسئولة بالمقبرة، بعد تصوير الحملة مراسم وضع ترمب أكاليل الزهور على قبور الجنود الأمريكيين الذين قضوا في مطار كابول قبل 3 أعوام.

واعتبر جيمي أن الحادثة ورد فعل الحملة الانتخابية عليها، "مستوى جديد من عدم احترام ترمب للجنود المدفونين في المقبرة"، مضيفاً: "لقد كان انتهاكاً".

وأضاف: "هذا أمر يدهشني. فهؤلاء الرجال والنساء المدفونين في هذه الأرض ليس لديهم خيار، بشأن تحويل المقبرة إلى "ساحة للدعاية السياسية".

وأشار إلى أن "هؤلاء الرجال والنساء اختاروا أن يقدموا أنفسهم لخدموا بلادهم.. لقد اختاروا خدمة بلادهم، وهذه تجربة لم يخضها ترمب، وأعتقد أن هذا الشيء يفكر فيه كثيراً".

وأضاف جيمي ماكين: "أعتقد أن أي شخص قضى وقتاً طويلاً في الزي العسكري يفهم أن الأمر ليس متعلقاً بمن يزور المقبرة. الأمر يتعلق بهؤلاء الأشخاص الذين قدموا التضحية الأسمى باسم بلدهم".