البرهان يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي وأفاق أرحب لعلاقات البلدين

يشارك الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في القمة الرابعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي التي تنعقد بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء أن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي تعتبر الأولى منذ توليه المنصب، وكان قد عمل ملحقا عسكريا بسفارة السودان فى بكين خلال الفترة من 2008 إلى 2011 .

ومن جانبه، قال السفير حسين عوض علي وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح لـ"سونا" إن مشاركة رئيس مجلس السيادة في المنتدى تمثل فرصة لبحث قضايا السودان مع القيادة الصينية والتركيز على تفعيل دور الصين في مرحلة مابعد الحرب خاصة أن البلدين تربطهما علاقات راسخة كما ستكون فرصة لمناقشة كافة القضايا التي تهم السودان مع القادة الافارقة المشاركين ورؤساء الوفود.

وأضاف أن الاجتماعات سيجري تقسيمها بعدالجلسة الافتتاحية إلى أربعة منتديات تعقد متزامنة تشمل الحزام والطريق والتحديث الزراعي والحكم الرشيد والمنتدى الرابع خاص بالأمن والسلام.

وسيجري البرهان مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة كما سيلتقي بعدد من القادة الافارقة ويشرف رئيس مجلس السيادة منتدى رجال الأعمال الذي سينعقد في السادس من الشهر الحالي ويشارك فيه عدد من رجال الأعمال السودانيين.

ويسبق القمة اجتماع كبار المسوؤلين الذي سيبدأ أعماله اليوم فيما ينعقد اجتماع وزراء الخارجية بعد غد وسيناقش إعلان بكين وخطة عمل بكين توطئة لرفعها للقمة لاجازتها.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن السودان والصين تربطهما علاقات راسخة ومتميزة ممتدة لـ65 عاما ،حيث أن السودان من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وظل السودان على الدوام يؤكد موقفه الثابت من قضايا الصين الجوهرية مبدأ الصين الواحد ووحدة الأراضي الصينية.

يذكر أن المنتدى الصيني الأفريقي انطلق قبل 24 عاما وأصبح آلية فعالة لتوثيق العلاقات المتميزة بين الصين وأفريقيا،وحقق نتائج ساهمت في تغيير وجه أفريقيا.