انطلاق الاجتماع العاشر للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة إجراءات الاحتلال في القدس

‏عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، اجتماعها العاشر في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‏‏وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (164) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

‏‏واستمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمتها الوزيرة شاهين، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والذي يواجه اليوم لحظة مفصلية خطيرة ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله، وتصعيد حملات هدم المنازل، وإقرار المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس، التي تهدف إلى تغيير وجه المدينة وتشويه هويتها وطابعها العربي وفق خطط استيطانية استعمارية إسرائيلية ممنهجة.

وحذرت شاهين في إحاطتها التي قدمتها أمام اللجنة الوزارية، من أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية وآخرها ‏كانت اعتقال سلطات الاحتلال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور والذي يندرج ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال والتي من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

كما دعت إلى التحرك العربي والدولي لحماية مدينة القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، مشددة على أن إستمرار الاقتحامات والانتهاكات بحق الأقصى والتغاضي الدولي عن السياسات الإسرائيلية الاستفزازية، يُنذران بانفجار كبير ستكون تداعياته خطيرة على القدس والمنطقة برمتها.



هذا وتضم اللجنة التي تترأسها الأردن، مصر وتونس، والجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والصومال بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والسعودية، والعراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، وفلسطين، وقطر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

‏‏ويأتي الاجتماع السابع للجنة استنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.