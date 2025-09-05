• وزير الثقافة اللبناني ومديرة اليونسكو شاركا في وضع حجر الأساس

وضع وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أودري أزولاي، "حجر الأساس لإعادة تأهيل محطة السكة الحديد في بيروت وتحويلها إلى معلم ثقافي".

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قال سلامة في كلمة على هامش وضع حجر الأساس، إن "لبنان لديه اتفاقات وأمثلة على تعاون دولي مثمر ومفيد وهذه المحطة التي يُعاد إحياؤها اليوم هي نموذج لهذا التعاون الدولي".

وتعود محطة القطار في منطقة مار مخايل في بيروت إلى القرن التاسع عشر، حيث شيدت في العهد العثماني، وكانت من المحطات الرئيسية في لبنان، وتربط بين بيروت ودمشق وحيفا، لكنها توقفت عقب النكبة عام 1948.

وبقيت حركة القطارات بين مختلف المناطق اللبنانية، جنوبا وشرقا وشمالا، إلى أن توقفت عن العمل خلال الحرب الأهلية (1975 - 1990) وما زالت حتى اليوم تعاني من الإهمال.

وفي السياق، أطلق سلامة الحملة الدولية لجمع الهبات من أجل إعادة إحياء مسرح "تياترو الكبير" وسط بيروت، وذلك بحضور أزولاي، التي حلت بلبنان الأربعاء، في زيارة غير معلنة المدة.

وقال سلامة عقب جولة له في المسرح: "يتحقق حلم الكثيرين بإعادة إحياء التياترو الكبير وترميمه وتطويره، ووزارة الثقافة تقوم بهذا العمل لأنها تعلم أنه جزء كبير من عملية إخراج لبنان من كبوته الاقتصادية والمالية التي وقع فيها".

ويعود مسرح "تياترو" الكبير، إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي، حيث صمم بشكل يخدم عروض فرق الأوبرا، واستمرت العروض فيه إلى غاية اندلاع الحرب الأهلية، وبقي مهجوراً حتى اليوم.