قال ستيفن ميران مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الخميس، إنه سيحتفظ بعمله في البيت الأبيض، حتى بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه في مجلس الاحتياط لفترة تكميلية.

يذكر أن فترة ميران المنتظرة في مجلس الاحتياط الاتحادي ستنتهي في يناير/كانون الثاني الماضي. وأدلى ميران بتصريحه خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الحضرية في مجلس النواب للتصديق على تعيينه في المجلس.

وقال إنه بدلا من الحصول على إجازة بدون مرتب من وظيفته كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، فإنه بناء على نصيحة محاميه لن يستقيل من الإدارة الأمريكية إلا إذا تمت الموافقة على تعيينه في مجلس الاحتياط لفترة أطول.