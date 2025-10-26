مصرع شخص سقط من أعلى عقار بأبو النمرس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار في منطقة أبو النمرس بالجيزة، فيما وتم نقل المتوفي لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية جاءت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي بمنطقة أبوالنمرس بسقوط شخص من أعلى عقار بالمنطقة ووفاته في الحال.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالخدمات الأمنية لمكان البلاغ للفحص والتحري، وبوصول القوات الأمنية لمكان البلاغ تبين أن الأهالي فوجئوا بسقوط عامل من أعلى عقار بالمنطقة دون معرفة ملابسات الحادث.

وبإجراء الكشف المبدئي على المتوفي تبين إصابته بإصابات بالغة بالجسد نتيجة سقوطه وأن الإصابات كانت السبب وراء وفاته في الحال، فتم نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لمحاولة معرفة أسباب الحادث وهل ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.