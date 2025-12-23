جمعية الإغاثة الطبية بغزة تحذر من مخاطر صحية على المصابين بأمراض مزمنة

حذرت جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، في ظل النقص الحاد في الأدوية ومنع المرضى من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وقال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مئات المرضى يواجهون مخاطر صحية جسيمة نتيجة انقطاع العلاج، مشيرا إلى وفاة نحو 1200 مريض فلسطيني بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة ومنعهم من استكمال علاجهم خارج القطاع، دون تحديد الإطار الزمني لتلك الحالات.

وأوضح أبو عفش، أن معظم العمليات الجراحية التخصصية ولا سيما في مجال جراحة العظام توقفت بشكل شبه كامل في ظل عدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مضاعفات دائمة تهدد حياة المرضى والجرحى.

وكانت الصحة في غزة قد حذرت في بيان صدر عنها أول أمس الأحد، من تدهور غير مسبوق في مخزون الأدوية داخل مستشفيات القطاع، مشيرة إلى نسب عجز بلغت 52% في الأدوية الأساسية، و71% في المستهلكات الطبية.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من ضغوط متواصلة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، إذ تتحدث السلطات الصحية ومنظمات إنسانية عن استمرار القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية، وصعوبة تحويل المرضى للعلاج خارج القطاع، في وقت لا تزال فيه البنية التحتية الصحية متضررة بفعل العمليات العسكرية السابقة.