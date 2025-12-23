شهد كفر العدوي التابع لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، واقعة تعدي شخص على طالبة بكلية الطب بالشارع العام، بسب خلافات على الميراث، ما أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس، من طالبة في كلية الطب عمرها 19 عاما، وخالها، يتهمان فيه أحد أبناء عمومة والدتها وهو مسن يبلغ من العمر 62 عاما، بالتعدي عليها بالضرب والسب بسبب خلافات تتعلق بالميراث.

وقدمت الطالبة تقريرا طبيا يتضمن تعرضها لكدمات وسحجات، واتهمت عمها بالتعدي عليها بالضرب والسباب بسبب طلبها ميراثها.

تم ضبط العم المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 33415 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا توثق واقعة التعدي على الطالبة من أحد أقاربها، إثر خلافات حول الميراث بقرية كفر العدوي في مركز فاقوس