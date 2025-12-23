يلتقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك في مقر النادي عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتي الزيارة لمناقشة مستجدات ملف أرض 6 أكتوبر، إلى جانب موقف شركة الكرة وعدد من الملفات الأخرى.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.