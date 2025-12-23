 اليوم.. اجتماع مهم بين أشرف صبحي ومجلس إدارة الزمالك - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 5:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. اجتماع مهم بين أشرف صبحي ومجلس إدارة الزمالك

الشروق
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 5:06 م

يلتقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الزمالك في مقر النادي عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وتأتي الزيارة لمناقشة مستجدات ملف أرض 6 أكتوبر، إلى جانب موقف شركة الكرة وعدد من الملفات الأخرى.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك