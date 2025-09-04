أمين جامعة الدول العربية: قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح شجاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لبنان يقف على مفترق طرق مهم، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح شجاع.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، أن قرار حصر السلاح من أهم مقتضيات الدولة الحديثة، كما أنه خطوة لا غنى عنها لحفظ الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأكد أن الجامعة العربية تقف إلى جوار الحكومة اللبنانية في إطار هذا المسعى المشروع والضروري لحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى رفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وانتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي.

ودعا الوسيط الأمريكي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.