الحوثيون يستهدفون مطارا إسرائيليا بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية بصاورخ باليستي استهدف مطار اللد في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان نشره على منصة إكس: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، صباح اليوم، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي من طراز ذو الفقار".

وأوضح أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية رغم التحليق المكثف للطيران المعادي وفشل كافة منظومات الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية في اعتراضه".

وأشار إلى أن "العملية أحدثت حالة من الهلع في الكيان المؤقت، وأدت إلى هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ، وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار اللد، الذي يُعد من أبرز البنى التحتية الحيوية لدى العدو".

وشدد سريع على أن هذه العملية تأتي "ردًا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، من قتل وتجويع وحصار، وفي إطار الرد الأولي على الاستهداف الصهيوني للأراضي اليمنية".

وبدأ الحوثيون منذ نوفمبر 2023، تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.