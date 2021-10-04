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ارتفاع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:46 م

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على الناتج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب الصناعي ارتفع خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب  الصناعي خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 8ر1% خلال أغسطس الماضي، في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر0%. وارتفع الطلب على السلع المصنعة بنسبة 1ر0% خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 6ر0%  وهو ما جاء متفقا مع نسبة الزيادة في الشهر السابق.

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