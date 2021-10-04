ارتفاع الطلب الصناعي في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين ارتفاع الطلب على الناتج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الطلب الصناعي ارتفع خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 7ر0% خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب الصناعي خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
في الوقت نفسه أظهر التقرير ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 8ر1% خلال أغسطس الماضي، في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 6ر0%. وارتفع الطلب على السلع المصنعة بنسبة 1ر0% خلال أغسطس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق.
كما ارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 6ر0% وهو ما جاء متفقا مع نسبة الزيادة في الشهر السابق.