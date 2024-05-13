حماس تدين دعوة سيناتور أمريكي إلى قصف غزة بقنبلة نووية

أدانت حركة حماس، اليوم الاثنين، دعوة السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام إلى قصف قطاع غزة بـ"قنبلة نووية".

وكان جراهام، قال في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية مساء أمس، أنه "يحق" لإسرائيل ضرب غزة بقنبلة نووية، كما فعلت بلاده بمدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين لإنهاء الحرب العالمية الثانية.

وزعم جراهام "هذا هو القرار الصحيح، أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب، فهي لا تستطيع تحمل الخسارة، واعملوا معها على تقليل الخسائر البشرية".

وأكدت حماس، في بيان لها، أن "التصريحات الصادمة تدل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه (في إشاروعقلية الإبادة والاستعمار التي تسكنه".

وأضافت أن هذه العقيلة تسكن أيضا "قطاعات من النخبة السياسية في الولايات المتحدة، والمتماهية مع جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، ينفّذها جيش الاحتلال المتجرّد من الأخلاق ضد مدنيين عُزَّل".

وتابع البيان: "ندين الدعوات والمواقف، التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة".