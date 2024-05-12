علق إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين» للفكر العربي، على الخطأ الذي وقعت به إحدى الباحثات العاملات في المؤسسة بشأن أبناء السيدة خديجة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «ده تصيد، إحنا عاوزين ننتج شيئًا جيدًا للمجتمع، (تكوين) بناء خير لو تُرك وسُمع جيدا.. مش عاوزين غوغائية»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن «الباحثة المتحدثة في الفيديو صغيرة وواعدة»، قائلًا إن «من تصيد لها الخطأ لم يعلم أن السيدة خديجة تزوجت رجلين قبل النبي محمد، وأنجبت فتاة تُدعى هند، وولدين اسمهما هند وهالة».

وأكمل: «الخطأ وارد والأخطاء الصغيرة لا تؤثر في كيان كبير أو باحثة واعدة، بالطبع عندنا لجنة علمية مكونة من 3 أفراد تراجع الفيديوهات، لكن في الآخر عملية المراجعة بشرية وتفتقد للكمال».

ونوه أن الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أفكار أثارها في برنامجه «نور الدين»، خلال شهر رمضان الماضي.

واستطرد: «الراجل تسامح وقال آراء تنشئ فكرة جيدة عن التسامح في الإسلام، الغوغاء لم يعجبهم مفتي مصر.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء؟! أحد أهم أدوارنا إننا ننقل الفكر إلى مرحلة أخرى أكثر رحابة وتحريكًا للمياه الراكدة».