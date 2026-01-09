مدرب الجزائر: لا يجب ترك شيء للصدفة أمام نيجيريا

أكد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مواجهة نيجيريا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تتطلب أعلى درجات التركيز، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي تفاصيل للصدفة في لقاء بحجم هذه المواجهة.

وأوضح بيتكوفيتش أن «محاربي الصحراء» يمتلكون الإمكانات الفنية والذهنية التي تؤهلهم لتقديم أداء قوي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه قبل الاصطدام بالمنتخب النيجيري.

وتطرق مدرب الجزائر، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إلى موقف إسماعيل بن ناصر من المشاركة، قائلًا: «لا يزال أمامنا تدريب واحد، وبعده ستكون الصورة أوضح. في الوقت الحالي لا يمكنني الجزم بأي قرار».

وأضاف: «العامل الذهني هو الأهم، فكل شيء يبدأ منه، ومن هذه الناحية نحن في وضع مثالي. نمتلك الثقة والجودة، وعلينا أن نكون غدًا على نفس المستوى دفاعيًا وهجوميًا، لأن ذلك سيكون حاسمًا في مثل هذه المباريات».

وبشأن حالة محمد توجاي، أوضح بيتكوفيتش أنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، قائلًا: «لم يبلغ نسبة 100% من الجاهزية، لكننا نأمل في استعادته خلال الفترة المقبلة».

واختتم مدرب الجزائر تصريحاته بالتأكيد على صعوبة اللقاء، قائلًا: «أمام نيجيريا كل التفاصيل تصنع الفارق، ولا مجال لترك أي شيء للصدفة. نؤمن بإمكاناتنا، وعلينا أن نترجم ذلك بتقديم مباراة كبيرة».