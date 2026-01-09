مدرب كوت ديفوار: درسنا منتخب مصر جيدا ولدينا فرصة للتتويج باللقب

شدد إيميرس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على أهمية مواجهة المنتخب الوطني المصري، في كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى فرص منتخب بلاده في الوصول للنهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع كوت ديفوار في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

وقال إيميرس فاي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «لقد درسنا المنتخب المصري بدقة، ونعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة ومثيرة للاهتمام للغاية لكلا الفريقين».

وأضاف: « الهدف هو الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، لذلك علينا أن نتأقلم مع كل الظروف، مهما كانت المنتخبات التي سنواجها في كل دور، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة المسير».

وتابع: «سندخل مواجهة مصر، ولدينا فرصة للتأهل إلى الدور نصف النهائي وربما العودة إلى الوطن بميدالية أو الكأس، لذلك سنقاتل من أجل ذلك».

وأوضح: «مصر تتقدم علينا حتى الآن، آمل أن نفوز غدًا ونتأهل إلى نصف النهائي، لقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية جميع اللاعبين بنسبة 100%، ».

وكشف: «كان لدينا أربعة أيام للاستعداد، تعافينا جيدًا، كانت هناك بعض الإصابات الطفيفة، لكن لا شيء خطير، حيث عاد بايو فاكون إلى التدريبات يوم الأربعاء، بينما يعاني أوديلون كوسونو وعثمان ديوماندي من بعض الآلام، وسنعرف مدى جاهزيتهما بعد مران الليلة».

وأتم: «كريست إيناو يمتلك كل المقومات اللازمة لبناء مسيرة كروية عظيمة، كما أنه يمتلك المهارات الضرورية للنجاح في كأس الأمم الإفريقية، لم نكن نرغب في إقحامه مباشرة في المباريات الصعبة، كان هدفنا أن يندمج تدريجيًا مع أجواء الفريق ويجد مكانه، لقد تقدمنا ​​معه خطوة بخطوة».