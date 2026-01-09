 واشنطن تطلق سراح مواطنين روسيين من طاقم ناقلة نفط محتجزة - بوابة الشروق
واشنطن تطلق سراح مواطنين روسيين من طاقم ناقلة نفط محتجزة

موسكو/الأناضول
نشر في: الجمعة 9 يناير 2026 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يناير 2026 - 3:43 م

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت إطلاق سراح اثنين من المواطنين الروس كانا ضمن طاقم ناقة النفط المسجلة في روسيا وصادرتها واشنطن.

وقالت زاخاروفا في بيان: "بناءً على طلبنا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنين روسيين اثنين من طاقم الناقلة (مارينر). نحن نرحب بهذا القرار ونتوجه بالشكر للإدارة الأمريكية".

كما أكدت زاخاروفا أن الوزارة بدأت الإجراءات اللازمة لضمان عودة المواطنين المفرج عنهما إلى روسيا.

وفي وقت سابق دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى الالتزام بقانون البحار الدولي تعليقا على استيلاء القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا على ناقلة النفط "بيلا 1" والتي تم تغيير اسمها إلى "مارينيرا" والمسجلة في روسيا.

والأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا "أوكوم" مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وتحمل اسم "إم في بيلا 1" شمال المحيط الأطلسي.

ومنذ عام 2024، تخضع ناقلة النفط المعروفة سابقا باسم "بيلا 1" لعقوبات أمريكية بدعوى "نقلها النفط بشكل غير قانوني".

وخلال توجهها مؤخرا نحو فنزويلا، رصدها خفر السواحل الأمريكي، حيث حاولت لأكثر من أسبوعين تفادي الحصار الأمريكي في المحيط الأطلسي.

جدير بالذكر أن محاولة أمريكية لاحتجاز الناقلة فشلت في ديسمبر الماضي، وبعد ذلك قام الطاقم برسم العلم الروسي على جانب السفينة، وغيّر اسمها إلى "مارينرا" وسجلها باسم روسيا.

