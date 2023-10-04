 مقتل 3 صيادين فلبينيين جراء تصادم قاربهم بناقلة نفط في بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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مقتل 3 صيادين فلبينيين جراء تصادم قاربهم بناقلة نفط في بحر الصين الجنوبي


نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 8:46 ص

لقي ثلاثة صيادين فلبينيين حتفهم بعد أن اصطدمت ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال بقارب الصيد الخاص بهم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ، حسبما قال خفر السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء.

ونجا عشرة صيادين من الحادث الذي وقع يوم الاثنين بالقرب من سكاربورو شول التي تسمى محليا باجو دي ماسينلوك.

وقال خفر السواحل إن قارب الصيد الفلبيني "ديرين" كان راسيا على بعد حوالي 85 ميلا بحريا قبالة سكاربورو شول ، عندما اشتبه في أن الناقلة باسيفيك آنا اصطدمت به.

وأضاف خفر السواحل أن التحقيق لا يزال جاريا، لكن حركة الملاحة البحرية أظهرت أن موقع السفينة آنا في المحيط الهادئ وقت وقوع الحادث "يتماشى مع التفاصيل التي قدمها الصيادون".


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