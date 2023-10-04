فاز الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على نظيره إنبي بنتيجة 3 - 0، في كأس مصر، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتعد هذه الثلاثية رقم 16 للمدرب مارسيل كولر منذ مجيئه إلى الأهلي، حيث حقق 9 ثلاثيات في بطولة الدوري، و5 في دوري أبطال إفريقيا، وواحدة في كأس العالم للأندية ثلاثية في الكأس.

ثلاثيات مارسيل كولر مع الأهلي..

وبدأت ثلاثيات كولر مع الأهلي في مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023، حين حقق الفوز على فريق الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثية نظيفة.

واستمرت الثلاثيات ولكن هذه المرة في بطولة الدوري، حيث فاز على الاتحاد السكندري، وبيراميدز، والزمالك بثلاثية نظيفة، بينما على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

توقفت ثلاثيات الدوري المصري، وحلت ثلاثية أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في الدور التمهيدي، ثم عادت مرة أخرى بثلاثية نظيفة في شباك أسوان.

وبدأت ثلاثيات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، على فريقي القطن الكاميروني، والهلال السوداني في القاهرة، ثم عاد ليعبث بفرق الدوري المصري وحقق الفوز على غزل المحلة، وفاركو بنتيجة 3 - 0.

وتأتي آخر ثلاثية إلى كولر اليوم أمام إنبي في منافسات كأس مصر، في الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية.