تأجيل محاكمة نجار وعامل خطفا قهوجي وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة لـ17 ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة نجار وعامل؛ لإدانتهما بخطف قهوجي وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة بالوراق لجلسة 17 ديسمبر المقبل للمرافعة.



- خطف بطريق التحايل



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1487 لسنة 2023 لجنح الوراق، للمتهمين "مصطفى. أ"، نجار، 32 سنة، "محمد. ص"، عامل جراح، 34 سنة، في يوم 22 مارس الماضي، قاموا بخطف المجني عليه "عيد . ع"، بطريق التحايل والإكراه، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه.



وتابعت التحقيقات أن السيدة اتفقت بالتقابل مع المجني عليه بإحدى الوحدات السكنية، وفور وصوله فوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض "مطواة" احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.



- إيصالات أمانة تحت التهديد



وأضافت التحقيقات أن المتهمين، أجبرا المجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة 7 إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفاه واحتجزاه بإحدى الأماكن، التي أعداها لذلك الغرض واشهرا بوجهه أسلحة بيضاء "مطواة - سكينتين".



وأشارت التحقيقات أن المتهمين ضربا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.



- شهادة المجني عليه



وشهد المجني عليه في التحقيقات بانه على إثر اتصال هاتفي بسيدة مجهولة الهوية بعد إيهامه بإقامة علاقة غير شرعية، اتفقا على التقابل معها بوحدة سكنية، وعقب وصوله فوجئ بتواجد المتهمين وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم وإحداث إصابته، وخطفه واقتياده إلى جراج تحت تهديد السلاح، واحتجازه لمدة يوم تقريباً.



وأضاف المجني عليه أن المهمين أكرهوه على توقيع 7 ايصالات أمانة، وعقب ذلك تمكن من مغافلتهم والهرب قافزاً لنهر النيل، وعزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه وخطفه واحتجازه واكراهه على التوقيع.