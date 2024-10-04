مقتل 5 أشخاص في الفلبين بسبب الإعصار كراثون

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قالت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، اليوم الجمعة، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم شمالي البلاد بسبب هبوب الإعصار كراثون، المعروف محليا باسم جوليان.

وأضافت أنه تم تسجيل أربع وفيات في منطقة إيلوكوس، معظمها بسبب الغرق، في حين فارق شخص الحياة في وادي كاجايان عندما صعقته الكهرباء.

وأصدرت الوكالة تقريرا جاء متأخرا بسبب الصعوبات المتعلقة بتقييم حجم ومدى الأضرار خلال ذروة الإعصار، والذي كان اشتد لفترة قصيرة وتحول إلى إعصار قوي.

وبشكل رئيسي، أصاب طقس سيئ مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة مقاطعة جزيرة باتانيس ومنطقة إيلوكوس ومنطقة جبل كورديليرا ووادي كاجايان، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

واضطر مئات السكان إلى إخلاء منازلهم، أو البحث عن مأوى في مواقع أخرى.

وبحسب تقديرات الوكالة، تجاوزت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 700 مليون بيزو (7ر12 مليون دولار)، وتجاوزت الخسائر الزراعية 300 مليون بيزو.

وبعد تحوله إلى إعصار قوي، انطلق جوليان من منطقة الفلبين يوم الثلاثاء الماضي، متجها صوب تايوان، ولكنه عاد أمس الخميس كإعصار، ثم ضعف أكثر ليتحول إلى منخفض استوائي بحلول يوم الجمعة.