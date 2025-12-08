برشلونة يتحرك لضم مويس كين في الميركاتو الشتوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة يدرس التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين، لاعب فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار تعزيز الخط الهجومي للفريق.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فقد بدأ النادي الكتالوني اتصالات أولية مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة شروط التفاوض وإمكانية إتمام الصفقة خلال يناير.

وأشار التقرير إلى أن عقد مويس كين يتضمن شرطاً جزائياً يسمح برحيله مقابل 40 مليون يورو، وهو ما يجعله هدفاً محتملاً لعدد من الأندية الكبرى.

كما أوضح أن مانشستر يونايتد يراقب هو الآخر وضع المهاجم الدولي، تمهيداً للدخول في منافسة على ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

يذكر أن مويس كين يرتبط بعقد مع فيورنتينا يمتد حتى يونيو 2029.