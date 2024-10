الجائزة الوطنية للولايات المتحدة تعلن الفائز 20 نوفمبر المقبل

أعلنت مؤسسة الكتاب الوطنى عن القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطنى الأمريكية لهذا العام والتى تضم 25 مرشحًا نهائيًا للجوائز فى خمس فئات: الخيال، والواقعية، والشعر، والأدب المترجم وأدب الشباب، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الكتاب الوطنى فى العشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وتصدّر الكاتب الليبى العالمى، هشام مطر، قائمة الترشيحات فى فئة الخيال عن روايته «أصدقائى» التى فازت بجائزة أورويل للرواية السياسية لهذا العام، كما ترشحت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية لهذا العام، والتى أشادت بها الصحف العالمية أكثر من مرة، ونذكر منها: وصف صحيفة «الواشنطن بوست» للرواية بـ «العمل المميز الذى يحتفى بمبادئ الصداقة الحقيقية طويلة الأمد فى وجه عثرات وتحديات القدر» ، حيث تدور أحداثها حول قصة حياة ثلاثة أصدقاء ليبيين يعيشون فى بريطانيا فى المنفى.

وقالت عنها صحيفة «النيويورك تايمز» أن القراء الذين يتعرفون على عوالم «مطر» للمرة الأولى من خلال قراءة الرواية سيجدون تأملًا أدبيًا بارعًا فى موضوعاته التى رافقته طوال حياته فى كتبه المختلفة، أما بالنسبة لقراءه المخضرمين فسيكون التأثير مضاعفًا عقب انتهائهم من تلك الرواية المميزة.

وشملت قائمة المرشحين النهائيين للقائمة القصيرة فى مجال الخيال إلى جانب رواية «مطر»: رواية «كل الأربعة» لكاتبة السيناريو الأمريكية، ميراندا جولاى، والتى تدور أحداثها حول فنان يبلغ من العمر 45 عامًا يصادف خلال رحلته علاقة عاطفية متأججة، ورواية «جوسترووتس» للكاتبة النيجيرية، بيمى أجودا، وهى مجموعة قصص قصيرة تنشر لأول مرة تدور أحداثها فى مدينة لاجوس بنيجيريا، ورواية «الشهيد» بقلم المؤلف الأمريكى الإيرانى، كافيه أكبر، وهو كتاب عن أثر الإدمان والاكتئاب على نفس الإنسان، ورواية «جيمس» للكاتب الأمريكى بيرسفال إيفرت.

وفى فئة الأعمال غير الخيالية، ترشح كتاب الكاتبة الأسترالية، كيت مان، بعنوان «التخلص من تقليص الوزن: كيف نواجه رهاب السمنة» الذى يناقش وصمة الوزن الزائد فى شتى نواحى الحياة المجتمعية بما فى ذلك الرعاية الصحية والتوظيف، و«دائرة الأمل: تأمل فى مفاهيم الحب والقوة والعدالة فى إحدى الكنائس الأمريكية» للصحفية الأمريكية، إليزا جريسوولد، التى فازت بجائزة البوليتزر لعام 2019 عن قائمة أعمالها غير الخيالية، وهى توثق عبر الكتاب قصة ازدهار واضمحلال إحدى الكنائس المسيحية التقدمية، و«الجنود والملوك: وقائع البقاء والأمل فى عالم الاتجار بالبشر» لعالم الأنثروبولوجيا، جيسون دى ليون، وكتاب الباحثة، ديبوراه جاكسون، بعنوان «ويسكى تندر» الذى يناقش هويتها الأصلية وتاريخ نزوح عائلتها صوب الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مذكرات الكاتب البريطانى من أصل هندى، سلمان رشدى، بعنوان «السكين: تأملات بعد محاولة اغتيال»، والذى يوثق تجربته فى النجاة من حادث الطعن فى الرقبة الذى تعرض له خلال حدث أدبى فى نيويورك عام 2022.

وتضم قائمة المتأهلين النهائيين فى مجال الشعر: الشاعرة الأمريكية ديان سوس، التى فازت بجائزة البوليتزر لنفس الفئة فى عام 2022، والسيدة ريد تشيريز، التى رشحت عن مجموعتها الشعرية الأولى «الأم»، والتى تدور حول طفل من السكان الأصليين تبنته عائلة أمريكية، ومجموعة «نورما الخاطئة» الشعرية للشاعرة الكندية، آن كارسون، التى تضم قصائد نثرية ومواقف من الحياة اليومية، بينما تدور مجموعة "[…]" للشاعر الفلسطينى، فادى جودة، حول الفلسطينيين وأهوال الحرب، وديوان شعر للشاعرة والكاتبة والمترجمة الفلسطينية، لينا خلف تفاحة، بعنوان «شىء ما عن الحياة» الصادر عن دار نشر جامعة أكرون، والذى يدور حول محاولات الكيان الصهيونى محو التاريخ الفلسطينى.

وفى فئة الأدب المترجم، ترشحت رواية «مكتبة رقيب الكتب» للكاتبة الكويتية، بثينة العيسى، وقد ترجمتها من العربية رانيا عبد الرحمن وسعاد حسين، وكتاب «يوميات رحلة إلى تايوان» للكاتبة يانج شوانج - زى، وترجمها من الصينية المندرينية لين كينج، وتدور أحداثها حول كاتبة يابانية وعلاقتها بمترجمها التايوانى، وكتاب «حيث تنادى الرياح الوطن» للكاتبة السورية سمر يزبك، وترجمتها من العربية ليرى برايس، وترويها على لسان جندى يبلغ من العمر 19 عامًا يحاول النجاة من الحرب الأهلية السورية، و«رقصة الشرير» للكاتب فيستون موانزا موجيلا، وترجمها من الفرنسية رولاند جلاسر، و«عدنان» للكاتبة لينيا أكسلسون، وترجمتها من السويدية ساسكيا فوجل.

وفى فئة أدب الشباب ترشحت قصة «مزرعة دوريتو الرائعة» للكاتب المتخصص فى تعليم المونتيسورى، جوش جالارزا، التى تنقل مذكرات طفل عن حياته على وسائل التواصل الاجتماعى، ورواية «كريم بين» للكاتبة شيفا سالتاجى صفدى، وهى رواية شعرية تحكى قصة مراهقة أمريكية سورية تتنقل بين عوالم وثقافات مختلفة، ورواية «Buffalo Dreamer» المستوحاة من التاريخ العائلى لمؤلفتها، فيوليت دنكان، ورواية «The Unboxing of a Black Girl» للكاتبة أنجيلا شانتى التى تدور حول قصة حياة طفلة سمراء،

ورواية «The First State of Being» للكاتبة إيرين إنترادا كيلى التى تدور حول السفر عبر الزمن والصداقة.

كما تقرر منح جائزتين عن الإنجاز مدى الحياة خلال حفل توزيع الجوائز الشهر المقبل، على أن تذهب إحداهما إلى الكاتبة الأمريكية الحائزة على جائزة البوليتزر، باربرا كينجسولفر، التى ستحصل على الميدالية السنوية للمؤسسة عن مساهمتها المتميزة فى الأدب الأمريكى، وسيحصل الناشر ومؤسس دار «بلاك كلاسيك» للنشر، دبليو يول كوتس، على جائزة الأدباء من المؤسسة عن الخدمة المتميزة للمجتمع الأدبى الأمريكى.