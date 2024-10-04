بدء انطلاق البرنامج التدريبي حول معايير الجودة لاعتماد المنشآت الصحية في المنيا غدا

تنظم إدارة الجودة والاعتماد بمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا، غدًا السبت والأحد، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التعريف بمعايير الجودة لاعتماد المنشآت الصحية GAHAR"، وذلك في تمام العاشرة صباحًا بقاعة اللواء فؤاد سعد الدين، بديوان عام المحافظة.

يهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في المنشآت الصحية، لرفع كفاءة الفريق الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

يأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والذي يسعى لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

يتضمن البرنامج حضور كل من الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عاصم كامل، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هاني راضي، مدير إدارة الجودة والمحاضر بالبرنامج، وذلك تحت إشراف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتوجيهات الدكتورة صافيناز إسماعيل، مدير الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة.

حيث يتناول التدريب المعايير المختلفة التي يجب الالتزام بها لضمان جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المجتمع. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في مصر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من المقرر أن يسهم البرنامج التدريبي في تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة في المنيا.

وأضاف الدكتور هاني راضي، استشاري ومدرب الجودة الصحية والاعتماد، أنه من المتوقع أن يشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث يسعون للاستفادة من المعرفة والخبرات الجديدة لتعزيز جودة الخدمات الصحية في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيحاضر بهذا البرنامج على مدار اليومين.