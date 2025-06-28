القسام تستهدف 4 آليات هندسية عسكرية إسرائيلية وتؤكد مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استهداف 4 «حفّارات» -بواقر- هندسية إسرائيلية بقذائف «الياسين 105»، واشتعال النيران فيها.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن «عناصرها رصدوا عددًا من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف، إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع».

وقبل أيام، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوب قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس.

واعترف جيش الاحتلال أيضا بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة 605 في كمين المقاومة بخان يونس، مشيرا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع «بوما» في خان يونس، وأن عملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط والجنود بخان يونس بأصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن تحقيقا أوليا كشف أن الناقلة احترقت بمن فيها من جنود، وأن الجيش استغرق ساعات طويلة للتعرف على هوياتهم عقب الحادثة.

وأشارت إلى أن مروحيات الإجلاء عادت فارغة إلى القواعد بعدما اضطر الجيش إلى نقل ناقلة الجند بمن فيها إلى داخل إسرائيل.

كما ذكرت الصحيفة أن الجيش لم يعثر على المقاتلين الذين زرعوا العبوة الناسفة حتى اللحظة؛ وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن معارك ضارية وقعت بالمكان وأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا قوة الإنقاذ.