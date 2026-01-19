رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية يدعو لتقوية الإطار التنسيقي الشيعي العراقي

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مساء اليوم الأحد أن المرحلة القادمة تمثل تحديا إقتصاديا ضاغطا على الواقع العراقي الأمر الذي يتطلب معالجات آنية إلى جانب استراتيجيات بعيدة المدى.

ودعا الحكيم خلال إجتماعه مع مرشح الإطار التنسيقي الشيعي الأول لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي إلى "تجاوز التحدي الإقتصادي إذا ما خلصت النوايا وتبنى المسؤولون مبدأ تحمل الأعباء وتشارك الهم الوطني والعمل وفق مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".

كما دعا إلى "تنويع مصادر الدخل وتخليص العراق من الدولة الريعية أحادية الجانب وحفظ المنجزات التي تحققت وأسهمت في تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والإجتماعي الذي يشهده العراق".

وشدد الحكيم على ضرورة" الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي وتقويته بإعتباره أحد ركائز الإستقرار في العراق".

وحسب بيان لمكتب الحكيم فإن الجانبين شددا على الإلتزام بالمدد الدستورية لإكمال الإستحقاقات الانتخابية وسبل مواجهة التحديات المقبلة ولاسيما الإقتصادية والحفاظ على الاستقرار وتعضيده وصولا إلي ديمومته وتطورات الواقع السياسي في العراق.

ويعارض الحكيم والشيخ قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، وهما العضوان البارزان في تجمع الإطار التنسيقي الشيعي، ترشيح المالكي رئيس إئتلاف دول القانون لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة فيما يدعم كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وهادي العامري رئيس منظمة بدر ومحسن المندلاوي زعيم تحالف الأساس والشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ونواب الفصائل المسلحة ترشيح المالكي لولاية ثالثة.

ومن المنتظر أن تعقد قوى الإطار التنسيقي الشيعي مساء يوم غد الاثنين إجتماعا لحسم مسألة تسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن تنازل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني صاحب الكتلة الاكبر داخل تجمع الإطار التنسيقي الشيعي عن حقه بالترشيح للمنصب لحساب نوري المالكي مما أشعل جدلا كبيرا داخل هذا التجمع الذي يمثل غطاءا لجميع القوى الشيعية داخل البرلمان العراقي.