مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في كونين جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء السبت، بورود أنباء أولية عن استهداف إسرائيلي في بلدة كونين قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الاستهداف، مشيرة إلى أن «المعلومات تفيد بسقوط إصابات».

وأمس الجمعة، شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة بجنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر الماضي.

ونوه الرئيس اللبناني، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة بلاده واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر الماضي.

وشدد عون، على أن إسرائيل تواصل تجاهل القرارات والدعوات الإقليمية والدولية لوقف العنف، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك جاد لردع هذه الاعتداءات التي تُقوّض جهود الاستقرار في لبنان والمنطقة.