برشلونة يخسر بسلاحه المفضل أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مستضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني «الليجا».

تقدم ريال سوسيداد عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ثم تعادل برشلونة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 70، ولكنه سرعان ما تلقى الهدف الثاني من جونسالو جيديس، مهاجم ريال سوسيداد في الدقيقة 71.

وعانى برشلونة في مباراة اليوم من سلاح التسلل، الذي لطالما استفاد منه في مباريات كثيرة، حيث ألغى حكم المباراة 3 أهداف للفريق الكتالوني بسبب وجود لاعبيه في موقف تسلل.

وبهذا الفوز رفع ريال سوسيداد رصيده للنقطة 24 وتقدم للمركز الثامن في جدول ترتيب الليجا، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 49 نقطة، ويبقى في الصدارة بفارق نقطة وحيدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.