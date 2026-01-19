فولكروج يمنح ميلان فوزًا ثمينًا على ليتشي ويواصل مطاردة صدارة الدوري الإيطالي

قاد المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ فريقه ميلان لتحقيق فوز ثمين على ليتشي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وسجل فولكروج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، بعد دقائق قليلة من مشاركته كبديل، عندما قابل عرضية متقنة من أليكسيس ساليميكرز برأسية خاطفة من مسافة قريبة، ليحرز أول أهدافه بقميص الروسونيري منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية.

وبهذا الانتصار، عزز ميلان موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالتشيو، مواصلًا نتائجه الإيجابية بعد فوزه السابق على كومو (3-1) في المباراة المؤجلة من الجولة 16، والتي شهدت تألق أدريان رابيو بتسجيله هدفين عكس مجريات اللعب.

وشهدت تشكيلة ميلان عودة كريستيان بوليسيتش إلى التشكيل الأساسي، في حين فضل الجهاز الفني إراحة كل من لوكا مودريتش ويوسف فوفانا، بينما غاب سانتياجو خيمينيز بسبب الإصابة.

في المقابل، دخل ليتشي المباراة وهو يعاني من تراجع النتائج، إذ حصد نقطة واحدة فقط في آخر خمس جولات، رغم تعادله المفاجئ أمام يوفنتوس وخسارته بصعوبة أمام إنتر في سان سيرو منتصف الأسبوع.

وفرض ميلان سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، وهدد مرمى ليتشي بعدة فرص، أبرزها تسديدة رافاييل لياو التي أُلغي هدفها بداعي التسلل، ومحاولة خطيرة من بوليسيتش تصدى لها الحارس فلاديميرو فالكوني ببراعة.

كما أنقذ دفاع ليتشي مرماه في أكثر من مناسبة، وسط تألق لافت من فالكوني الذي وقف سدًا منيعًا أمام محاولات سامويلي ريتشي، بوليسيتش، ورابيو.

ومع تواصل الضغط، نجح ميلان أخيرًا في فك شفرة الدفاع، عندما أرسل ماتيو جابيا كرة طولية متقنة وصلت إلى ساليميكرز، الذي هيأها عرضية مثالية حولها فولكروج برأسه إلى الشباك، مسجلًا هدف الانتصار.

وشهدت الدقائق الأخيرة خروج ساليميكرز متأثرًا بإصابة عضلية، فيما أهدر كريستوفر نكونكو فرصة مضاعفة النتيجة بعد تمريرة ساحرة من مودريتش، قبل أن يتألق فالكوني مجددًا في الوقت بدل الضائع، مانعًا هدفًا محققًا من مسافة قريبة.