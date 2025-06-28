الحوثي تعلن إصابة هدف إسرائيلي حساس في منطقة بئر السبع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة.

وأوضحت في بيان، صباح السبت، أن «القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفًا حساسًا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار»، مؤكدة أن «العملية حققت هدفها بنجاح».

وأشارت إلى تنفيذ عدة عمليات عسكرية الأسبوع الماضي؛ استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية، تابعة للاحتلال الإسرائيلي في كل من: بئر السبع، ويافا، وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وشدد البيان على أن «اليمن لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، وسيواصل عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنه».

وفي وقت سابق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وتم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في البحر الميت والنقب وجنوب إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ، مرجحا اعتراضه بنجاح.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية واسعة على اليمن، ودمرت مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.