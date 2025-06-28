

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، مراسم تشييع كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين وبعض المدنيين، الذين لقوا حتفهم خلال الحرب مع إسرائيل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المراسم بدأت منذ الساعات الأولى من صباح السبت، من "ميدان الثورة"، وسط حضور جماهيري واسع، واتجهت الجموع بعد ذلك نحو "ميدان الحرية".

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، "من بين القادة الإيرانيين الذين تم تشييعهم، 16 عالماً على الأقل و10 من كبار القادة العسكريين؛ منهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوات الجوالفضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة.

ونُقلت نعوشهم إلى ساحة آزادي في طهران تحمل صورهم وبتلات الورود والزهور، بينما أخذت الحشود تلوح بالأعلام الإيرانية. وعرضت قناة "برس تي.في" التلفزيونية صورة لصواريخ باليستية يجري استعراضها.

وقال التلفزيون الرسمي، إن مراسم الجنازة أقيمت لتشييع 60 شخصاً سقطوا في الحرب بينهم أربع نساء وأربعة أطفال.

- شخصيات بارزة

وشارك في الجنازة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وشخصيات بارزة أخرى من بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي، والجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على طهران.

ونقلت وكالة "فارس" عن مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر قوله على هامش مراسم التشييع، إن "الرد الإيراني على أي عدوان مستقبلي سيكون ذكياً وحاسماً".

وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، أنه "لو لم تتدخل أمريكا لمساعدة الصهاينة (إسرائيل) لكانوا قد هلكوا". وأضاف أن "أعداء الثورة يسعون إلى وقف التقدم العلمي وإضعاف القدرة الدفاعية الإيرانية من خلال أدوات الإرهاب والحرب الهجينة والضغط الإعلامي، لكن شعبنا ستقف بثبات وواعية في وجه هذه الجرائم، وسرعان ما سيندهش النظام الغربي المهيمن لرؤية القفزات والابتكارات التي حققتها إيران المتقدمة"، بحسب موقع "الشرق"الإخباري.

كما نقلت وكالة "تسنيم" عن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، إبراهيم عزيزي، قوله: "لم نرضخ يوماً لأعداء الشعب الإيراني، بل كنّا دوماً من يجعلهم يرضخون لإرادتنا".

وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على منصة "إكس": "اليوم، يستقبل الشعب الإيراني الغيور، عدداً من أبنائه الأطهار والوطنيين، من قادة ونخب ورياضيين ونساء وأطفال هذه الأرض، الذين استشهدوا خلال الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني المعتدي، بحزن عميق ولكن بثبات وقوة، وبإجلال لا يوصف، ويعيدهم إلى وطنهم كأبطال أسطوريين؛ ليكون كل واحد منهم بذرة لنمو أبطال آخرين".