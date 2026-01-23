عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات جديدة.

وتعد القضية الجديدة التي عوقب الزمالك بسببها هي العاشرة، بعد 9 قضايا سابقة، تخص لاعبين ومدربين سابقين، بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

ولم يفصح الاتحاد الدولي عن سبب الإيقاف الجديد للقيد، لكن مصدر بالزمالك أكد أن السبب يعود لمستحقات نادي اولكسندريا الأوكراني عن صفقة انتقال البرازيلي جوان بيزيرا إلى صفوف الفريق الصيف الماضي.

وأضاف أن هذه القضية على غرار سابقاتها، تنتهي العقوبة بشأنها بمجرد السداد أو الوصول لتسوية مالية مع الطرف الدائن.