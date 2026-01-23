 بدر يقود سلة الزمالك لأول انتصار على بتروجت - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 9:10 م القاهرة
بدر يقود سلة الزمالك لأول انتصار على بتروجت

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:53 م

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على نظيره بتروجت، بنتيجة 86/76، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدور التمهيدي، لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن لبطولة دوري “أليانز”.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي :

22/17

50/37

68/54

86/76

وحرص على حضور المباراة اليوم لمؤازرة الفريق، محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة، قرر في وقت سابق إعادة المباراة، على الرغم من صدور قرار من قبل باحتساب نتيجة اللقاء للزمالك، بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف في وقتها.

ومن المقرر أن يواجه سلة الزمالك، نظيره الأهلي، يوم الاثنين المُقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للبطولة.

وتعد المباراة هي الأولى للمدرب الجديد وائل بدر والذي تولى المهمة الفترة الماضية.


