حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة للنظامين الجديد والقديم.

بالنسبة لامتحان طلاب النظام الجديد يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، ومخصص للامتحان 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لطلاب النظام القديم يتكون الامتحان من 37 سؤالا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، تبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

ويتضمن الامتحان للنظامين الجديد والقديم 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ويؤدي غدا طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأوليى وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على أهمية متابعة مسئولي التطوير التكنولوجي، الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان لضمان الجاهزية والانضباط.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسئولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.