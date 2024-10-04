منظمة الصحة العالمية: ارتفاع كبير بإصابات الأمراض المعدية في غزة وسط تلوث الغذاء والمياه

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يعاني من حاجة ملحة للإمدادات والمستلزمات الطبية، في ظل تزايد الاحتياجات بشكل كبير.

وأوضحت خلال تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم، أن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بالأمراض المعدية والمعوية وغيرها من الأمراض المنتشرة في قطاع غزة، مشددة أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأوضحت أن الأسر النازحة تعاني من ظروف إنسانية صعبة للغاية، لافتة أنه لا توجد أماكن إيواء كافية، كما أن الغذاء والمياه ملوثان.

وأضافت أن استمرار الهجمات والقصف أدى إلى تفاقم الأزمة وتوقف المستشفيات عن العمل، موضحة أن كل المستشفيات المتبقية تكافح من أجل الحصول على الإمدادات.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لإرسال الإمدادات الطبية، موضحة أنها تواجه صعوبات وعوائق كبيرة في الوصول إلى القطاع ونشر المساعدات.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة، إلى 14 شهيدا، بعد انتشال 9 جثث، بينها رضيع وسيدتان، من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 41,802 شهيدا و 96,844 جريحا منذ 7 أكتوبر، مضيفة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 14 شهيدا و 50 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.