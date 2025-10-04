إصابة كفاراتسيخيليا تبعده 10 أيام عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مدة غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، نجم باريس سان جيرمان، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال مواجهة أوكسير ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وبحسب موقع «فوت ميركاتو»، فإن كفاراتسيخيليا سيحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى عشرة أيام، وهو ما يعني غيابه عن مباراة ليل المرتقبة في الجولة السابعة من البطولة المحلية.

وأوضح التقرير أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق، الجمعة، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة المدرب لويس إنريكي، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص قبل عودته للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يفتقد سان جيرمان خدمات نجمه الجورجي في مواجهة ليل المقررة الأحد، على ملعب بارك دي برانس، بينما يسابق الزمن ليكون جاهزًا لمباريات الفريق المقبلة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك في وقت يعيش فيه بطل فرنسا أجواءً إيجابية بعد الفوز الثمين على برشلونة (2-1) في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث كان كفاراتسيخيليا أحد أبرز عناصر الفريق خلال اللقاء.