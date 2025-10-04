كتائب القسام تعلن استهداف مروحية أباتشي واستراحة لجيش الاحتلال شمال غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارت في بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء السبت، إلى استهداف طائرة مروحية إسرائيلية من طراز «أباتشي» باستخدام صاروخ «سام 7» في الأجواء الشمالية لمدينة غزة، بالتعاون مع مقاتلي ألوية الناصر صلاح الدين، وذلك بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر.

كما أكدت أن مقاتليها، تمكنوا من استهداف نقطة تمركز لجيش الاحتلال داخل «استراحة مسك الجراح» شمال غرب مدينة غزة، وذلك بدفعتين من قذائف الهاون، على مدار يومي الثلاثين من سبتمبر، والأول من أكتوبر.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، السبت، بشن الاحتلال عشرات الضربات الجوية على مدينة غزة خلال الليل رغم دعوة الرئيس الأمريكي ترامب إلى وقف القصف، ودمرت أكثر من 20 منزلاً ومبنى الليلة الماضية، فيما أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 29 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.