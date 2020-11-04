 هيلاري كلينتون للأمريكيين: ابقوا في الطابور.. وشكرا للدفاع عن ديمقراطيتنا - بوابة الشروق
الأربعاء 4 نوفمبر 2020 12:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

هيلاري كلينتون للأمريكيين: ابقوا في الطابور.. وشكرا للدفاع عن ديمقراطيتنا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2020 - 12:42 ص

حثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، المواطنين البقاء في الطوابير أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «ابقوا في الطابور، انشروا الكلمة، وشكراً للدفاع عن ديمقراطيتنا».

وأضافت كلينتون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن المواطن يحق له التصويت في الانتخابات، إذا كان في طابور التصويت عند إغلاق صناديق الاقتراع.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك