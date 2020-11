حثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، المواطنين البقاء في الطوابير أمام اللجان؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «ابقوا في الطابور، انشروا الكلمة، وشكراً للدفاع عن ديمقراطيتنا».

وأضافت كلينتون، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن المواطن يحق له التصويت في الانتخابات، إذا كان في طابور التصويت عند إغلاق صناديق الاقتراع.

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

If you are in line to vote when the polls close, you have the right to vote. Stay in line, spread the word, and thanks for defending our democracy. #StayInLine pic.twitter.com/Ckk0OvFC49