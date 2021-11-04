سارة سحاب تقدم فاصلا غنائيا بصحبة والدها بمهرجان الموسيقى العربية

قدمت الفنانة سارة سحاب فاصلًا غنائيًا بصحبة والدها المايسترو سليم سحاب، غنت خلاله أغنيتي "حبو بعضن"، و"يا تمر حنة"، وذلك بثالث أيام الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية، والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وافتتحت أمس الأول فعاليات الدورة الـ30، من مهرجان الموسيقى العربية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وبحضور عدد من الوزراء، ومنهم وزيرة الهجرة، ووزير التموين.

وحرص على الحضور الفنانة سميرة عبد العزيز، والإعلامية مشيرة خطاب، والكاتبة فاطمة ناعوت.

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهي في 15 نوفمبر، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية، هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التي تعد ضعف مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.