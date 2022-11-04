بايدن يحذر من محاولات عزله في حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي ‎‎

حذر الرئيس الامريكي جو بايدن من محاولات عزله من منصبه في حال سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة .

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في كلية ميراكوستا في سان دييجو، بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعهاالالكتروني، "لقد تم إخباري بالفعل أنه إذا استعادوا مجلسي النواب والشيوخ، فسوف يعزلونني"، لافتا إلى أنه لا يعرف سبب تلك الإقالة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 نوفمبر الجاري، وأوضحت الصحيفة الامريكية أن المشرعين الأمريكيين قالوا إن الجمهوريين يخططون لسلسلة من التحقيقات إذا سيطروا على الكونجرس بما في ذلك تحقيقات تتعلق بتحركات سياسة بايدن والتعاملات التجارية لعائلته.

ولفتت إلى أن بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي يحاول اقناع الناخبين بأن بعض مرشحي الحزب الجمهوري متطرفون وأن العديد من الجمهوريين البارزين الذين يتنافسون على مناصب قد رفضوا الالتزام بقبول نتائج الانتخابات.