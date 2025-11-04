ساكا على رأس تشكيل أرتيتا لمواجهة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة سلافيا براج التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى آرسنال لتحقيق الفوز لمواصلة صدارة مجموعته الأوروبية.

وجاء تشكيل آرسنال لمباراة سلافيا براغ على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، جابرييل، ويليام ساليبا، هينكابي.

خط الوسط: نورجارد، ديكلان رايس، نوانيري.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميرينو، لياندرو تروسارد.

ويأمل أرتيتا في أن يقود ساكا ورفاقه الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، وتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى الدور التالي من البطولة.